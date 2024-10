Agostini: "C'è una grande differenza tra questo e lo scorso anno. E non riguarda il gioco"

vedi letture

Massimo Agostini, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Lukaku non è nelle migliori condizioni, è arrivato in ritardo e non ha lavorato al meglio. Però il belga è utile anche se è a mezzo servizio e lo sta dimostrando. Anche se non fa goal tiene sempre in apprensione le difese avversarie. Lo spogliatoio unito è la cosa primaria che cerca un allenatore a inizio stagione. Il Napoli dell’anno scorso andò male perchè lo spogliatoio non era unito, in molti volevano andar via. Quest’anno lo spogliatoio, con la guida di Conte, è tornato ad essere unito.

Conte ha costruito una squadra che, non avendo coppe europee, pensa solo al campionato e lavora con una rosa importante. Ora si bada più al sodo, lui non ha una squadra di altissimo livello, ma ci sono tre o quattro che sono di altissimo livello. Il Napoli è una squadra operaia, sabato ha fatto bene nel primo tempo e poi nella ripresa ha pensato a chiudersi e a portare a casa il risultato. Il campionato è lungo e quando Conte avrà una squadra che ha percepito ciò che gli sta portando allora vedremo anche la bellezza della parte tecnico tattica”.