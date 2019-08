Agresti condanna la Juve: "Provvedimenti inaccettabili, si è andati oltre il rispetto e la decenza"

Stefano Agresti, direttore editoriale di Calciomercato.com, ha risposto alle domande degli ascoltatori di Sportiva durante il "Microfono Aperto": "Icardi? L'Inter ha sbagliato a non chiarire il motivo alla base del provvedimento punitivo, i tifosi hanno diritto di sapere. E' stato un grave errore, perché così si è dato libero spazio alle voci. Divieto per Juve-Napoli? E' inaccettabile, un provvedimento gravissimo e senza precedenti. Il sistema calcio ne esce sconfitto, non si può vietare le partite a chi è nato in una determinata regione. Si va oltre il rispetto e la decenza. Se vogliamo dirla tutta, al di là del patentino da allenatore, anche Sarri è nato in Campania".