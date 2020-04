Agresti: "Giusto riprendere i campionati. Ci sono troppi interessi economici in ballo"

Stefano Agresti, direttore di Calciomercato.com, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva in merito ad una possibile ripresa del campionato: "Si sta progettando una ripartenza come è giusto che sia. Tutto dipende dall'emergenza, ogni intoppo può rappresentare un freno alla ripartenza, ma si sta ragionando di far ricominciare ad allenare le squadre magari entro fine aprile, con tutte le precauzioni del caso. E' vero che sarebbe un calcio diverso, ma ci sono degli interessi economici che riguardano anche la sopravvivenza di alcuni club, quindi meglio ripartire. La Figc vuole chiudere il campionato sul campo, perchè è consapevole che in caso di decisioni a tavolino si andrebbe incontro a cause e contenziosi. Nel caso però, credo che si andrebbe con la formula delle due retrocessioni e delle due promozioni dalla B".

SOLUZIONE - "La soluzione più equa sarebbe calcolare la media punti totalizzata da ogni squadra. Sia la Uefa sia i club dipendono molto dalla Champions League dal punto di vista economico e quindi credo che prima di rinunciarci la UEFA ci proverà in tutti i modi, a costo di giocarla con una final 8 e con una final 4"