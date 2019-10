Agresti: "L'arrivo di Ibra può creare un problema di gestione per Ancelotti"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Stefano Agresti, direttore di Calciomercato.com, rilasciando le seguenti dichiarazioni: “Se Mertens e Callejon dovessero avere una proposta irrinunciabile, è legittimo da parte loro fare un'altra scelta.



Parole ADL su Ibra? E' una cosa clamorosa la situazione di Ibra. Abbiamo sempre avuto l'idea di un presidente misurato, che non prende troppi rischi. Ha sempre investito su giocatori giovani e Ibrahimovic rappresenterebbe la possibilità di fare un salto di qualità.



Milik e Llorente? Per Milik e Llorente cambierebbe assolutamente prospettiva, sarebbe un impatto devastante sotto tutti i punti di vista. A partire dal campionato per finire alla Champions League. A livello di gestione interna la situazione diventerebbe complicata, anche per Ancelotti.