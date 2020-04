Agresti: "La Serie A è l'1% del Pil dell'Italia, impossibile il paragone con altri sport"

Ai microfoni di Radio Sportiva è intervenuto Stefano Agresti, direttore di calciomercato.com in merito al futuro del calcio italiano: "La decisione oltre che medica è anche politica, la linea che giustamente ha preso la Federcalcio è quella di voler chiudere la stagione quando sarà possibile, senza mettere a repentaglio la salute di nessuno. Ci sono uomini che svolgono occupazioni molto più faticose e rischiose dei calciatori, ma la salute deve essere tutelata a tutti, atleti compresi".

INTROITI ECONOMICI - "I presidenti dei nostri club sono per la maggior parte industriali ed è ovvio che ci sarà una contrazione di tutto quanto, compreso il calcio, il fatto di giocare a porte chiuse e tutto l'indotto pubblicitario. La Serie A muove l'1% del Pil del nostro paese, ha un interesse economico non paragonabile a nessun altra disciplina in Italia. Normale che la Serie A possa permettersi vantaggi che ha una serie C".