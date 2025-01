Aia, Rocchi a DAZN: “Inter-Napoli? Episodio discutibile ed il VAR non deve intervenire”

vedi letture

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale AIA, è intervenuto ai microfoni di Dazn per fare un bilancio sulla direzione nel girone d'andata: "Sono moderatamente soddisfatto di arbitro e Var. Non eravamo partiti bene, adesso siamo migliorati.

Il VAR può intervenire su un chiaro ed evidente errore. Perché il VAR può intervenire sul rigore in Parma-Monza ed in altre nel tipo Dumfries in Inter Napoli? “Può intervenire sempre. Non c’è una regola che ti dice quando intervenire. E’ un’interpretazione che usiamo, quello di Parma non può essere rigore, tocco leggero e piega le gambe, è più vicino alla simulazione e l’intervento è corretto. Inter-Napoli live avrei detto rigore anche io, rivisto è discutibile ma le cose discutibili non sono materia da VAR. Chiaro ed evidente errore è per togliere gli errori macroscopici. Anche io avrei dato il rigore live, l’arbitro è posizionato bene ma non significa niente per il VAR. Per noi non è una decisione su cui deve intervenire”.