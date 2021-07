AIC, Calcagno su Insigne: “Ci sta deliziando, qualità eccezionale. Credo voglia restare al Napoli”

“La qualità che sta dimostrando Insigne è un qualcosa di eccezionale, sta deliziando una nazione intera. Anche dal punto di vista umano ha tanti pregi, e questo rende il tutto ancora più bello - queste le parole di Umberto Calcagno, presidente Aic ed ex calciatore della Sampdoria di Mancini e Vialli, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”. Insigne-De Laurentiis? Sono sicuro che Lorenzo tiene tanto al Napoli e credo che alla fine le cose andranno per il verso giusto, ma quando si parla di contratti tutto può succedere. Mancini ha il merito di aver creato un grande gruppo e ci è riuscito anche grazie allo staff, composto da amici di vecchia data, che si è costruito.

Italia e Spagna? In questi tornei è importante arrivare con la giusta forma fisica. La corsa, e la qualità di quest’ultima, che stiamo dimostrando ci sta giustamente premiando. Lega Serie A? Dopo la riunione fatta credo che ci siano situazioni ben più importanti di cui parlare rispetto a questa. Chi mi ha sorpreso in questo Europeo? Spinazzola su tutti. Jorginho credo che sia un calciatore che riesce a far diventare semplici delle cose difficili, facendo sempre la scelta ed il passaggio giusto. La mia Sampdoria? Aveva in più la tranquillità di poter costruire una squadra nell’arco di un decennio, che nel calcio di oggi è qualcosa di utopico. Quella Sampdoria aggiungeva un tassello alla volta, facendo giocare sempre gli stessi calciatori per 7-8 anni di fila creando un grande gruppo.

Mancini ha ereditato molto da Boskov la gestione delle persone e del gruppo squadra. Credo che Roberto sia un top player anche nella comunicazione, ha gettato acqua sul fuoco sul discorso Immobile, al momento molto criticato, il quale potrebbe essere il calciatore decisivo contro la Spagna. Se in tanti si sono riavvicinati a questo gruppo è sicuramente per i risultati, ma anche per il messaggio che questa Nazionale sta dando a tutta la Nazione. Uno spirito di sacrifico e di unione di intenti per raggiungere un obiettivo importante”.