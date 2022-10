Ajax, Schreuder non perde la calma: "Perché devo essere nervoso? Rifarei le stesse scelte"

Alfred Schreuder, allenatore dell'Ajax, non sembra preoccupato dopo il pareggio contro i Go Ahead Eagles che costano ai Lancieri il primo posto in classifica.

Alfred Schreuder, allenatore dell'Ajax, non sembra preoccupato dopo il pareggio contro i Go Ahead Eagles che costano ai Lancieri il primo posto in classifica. Il tecnico olandese, in vista della sfida di Champions contro il Napoli, ha preservato due titolari per far esordire i nuovi acquisti Grillitsch e Ocampos: "Penso che se guardo la formazione lo rifarei. Se guardi la partita devi solo vincere. Non è stata una bella partita, ma il 2-0 stava arrivando prima dell'1-1 Non mi sembra che il Go Ahead stesse spingendo".

Schreuder ammette che l'Ajax non ha giocato molto bene prima dell'intervallo: "Gli spazi erano stretti ed era difficile davanti. Eravamo troppo statici, con poca creatività per poter superare l'avversario. Abbiamo cercato di allargare il gioco, ma nella fase finale a volte abbiamo giocato la palla troppo corta invece di un cross di prima , per esempio. In fase difensiva non pensavo ci fosse qualcosa di sbagliato, solo in attacco avevamo poche variazioni e soluzioni".

Perché devo essere nervoso? Analizzo questa partita. Non era affatto questa una partita da 1-1. Nel secondo tempo abbiamo avuto abbastanza occasioni per segnare il 2-0, lo dimentichiamo. Sono d'accordo sul fatto che non è stata una bella partita, ma avremmo dovuto fare il 2-0. Penso che dovremmo giocare meglio, questo è chiaro".