Al Napoli manca un Ibrahimovic? Floro Flores: "No, c'è e si chiama Mertens! Tornerà centravanti..."

Antonio Floro Flores, attaccante e doppio ex di Napoli e Sassuolo, ha così commentato il k.o. degli azzurri ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Al Napoli manca un Ibrahimovic? Non sono d'accordo, perché un calciatore simile c'è e si chiama Mertens. Osimhen è un ottimo calciatore, ma non è ancora adatto al calcio italiano e secondo me si tornerà con Mertesn al centro. Osimhen potrebbe giocare altrove, bisognerà dargli tempo".