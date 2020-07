Albania, Duka: "Gara col Barça? Niente campo neutro! I catalani vogliono giocare coi tifosi"

Armand Duka, presidente della Federcalcio albanese e membro dell'ECA è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Il rinnovo di Hysaj è una bellissima notizia. Lui è contento a Napoli. Sono felice che possa continuare lì da voi. Con Gattuso ha fatto molto bene, il mister gli stando spazio di dimostrare ciò che sa fare. A Gattuso piacciono calciatori come Elseid. In Albania seguono il calcio italiano. Non solo Inter, Milan e Juventus ma tanti tifano per il Napoli e per il Verona.

Barcellona-Napoli? La gara si giocherà a Barcellona. I catalani spingono per giocare anche con il pubblico. Le partite di Champions verranno effettuate nelle zone in cui il virus lo permette"