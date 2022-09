Albarella: "Non conosco motivi scelte Spalletti, ma cambio modulo coi nuovi si fa con parsimonia"

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Eugenio Albarella, ex preparatore atletico di Napoli e Juve

© foto di Federico De Luca

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Eugenio Albarella, ex preparatore atletico di Napoli e Juventus: "Non conosco i determinati motivi delle decisioni di Spalletti. Avviata la stagione con il 4-3-3, l'inserimento dei nuovi arrivi, attraverso un cambio di modulo, deve essere modulato con particolare parsimonia".

Spiegazione circa l'assenza d'intensità delle squadre italiane? "Avendo allenatori molto preparati dal punto di vista tattico, questo determina un abbassamento dell'intensità. Valorizzare squadre come l'Atalanta è legato al loro gioco europeo, sicuramente più rischioso, teso all'uno contro uno".