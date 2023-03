Albarella: "Può esserci sovraccarico per Kim col cambio ct per la Corea"

Eugenio Albarella, preparatore atletico ex Napoli, Juventus, Emirati Arabi e Giappone, è intervenuto a Radio Marte

Eugenio Albarella, preparatore atletico ex Napoli, Juventus, Emirati Arabi e Giappone, è intervenuto a Radio Marte: "I 16 nazionali del Napoli in giro per il mondo sono un problema? Al di là delle problematiche di avere tanti nazionali, che riguarda anche altre squadre, specie quelle più forti, in questa finestra di marzo post mondiale, ahimè, in molte selezioni c’è il rischio ulteriore del noviziato, perché molte hanno cambiato i Ct, il che vuol dire che per i calciatori ci può essere un rischio di sovraccarico di tensione psicologica, dovendo dimostrare il proprio valore ai nuovi allenatori. Il calendario è colmo, ma del resto si tratta di partite valide per le qualificazioni europee o per la Coppa d’Africa.