Albarella, retroscena su Kim: "Vi racconto quando l'ho conosciuto nel 2014"

© foto di Federico De Luca

L’ex preparatore atletico di Napoli, Juventus, Giappone ed Emirati Arabi Eugenio Albarella è intervenuto a Ottochannel (canale 16) nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra: "Ho conosciuto Kim giovanissimo ed era già forte. E’ accaduto nel 2014, prima del Mondiale: ero nello staff con Zaccheroni ct del Giappone: come responsabili della nazionale giapponese vedemmo l’Under 20 e ci colpì questo ragazzone ancora non 17enne, titolare della nazionale Under 20. Rimanemmo impressionati dalla personalità e dalla capacità tecniche, lo tenemmo in considerazione come calciatore da prendere in futuro. Quando andammo in Cina ad allenare un club pensavamo di acquistarlo. Ne ho apprezzato la crescita esponenziale, ma col Napoli devo dire che me lo aspettavo così forte, perché oltre al talento e alla qualità è un giocatore fortissimo nella testa, ha la concentrazione come arma che supera tutte le difficoltà, comprese quelle di inserimento che può aver avuto in serie A. Ha grandissimi margini di miglioramento per diventare un top mondiale: nella postura, negli spostamenti laterali con il tronco e nella costruzione del gioco.