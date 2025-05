Conte resterà a Napoli? Pasqualin: “Se vincerà, sì. Altrimenti…”

vedi letture

“Il 2-2 contro il Genoa? Un pareggio negativo, il Napoli adesso ha comunque un vantaggio di un punto ed è pur sempre un vantaggio. Il Grifone ha fatto una partita egregia”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’avvocato Claudio Pasqualin, operatore di mercato, presidente di AvvocatiCalcio e presidente onorario di Conference403 analizza il pareggio tra Napoli e Genoa che riduce il vantaggio degli azzurri sull’Inter da tre a un punto.



Scudetto: la lotta è serrata. Come finirà? “Centottanta minuti da vivere al cardiopalma. Un campionato che si giocherà ad altissima intensità. Ciò che sposta l’ago della bilancia dalla parte del Napoli è il punto a favore. E non è poco”.

L’Inter ha anche la finale di Champions a cui pensare… “Un macigno. Giocherà contro la Lazio e poi finirà contro il Como. Il calendario però potrebbe essere peggiore per il Napoli perché il Parma non è ancora aritmeticamente salvo”.



La squadra di Inzaghi può vincere la Champions? “Se le cose vanno come si spera dovrebbe scendere in campo con la formazione al completo. Tecnicamente il valore del PSG non si discute, ma l’Inter quando gioca da Inter non si discute. E si, può portare a casa la Champions League”.



Conte resterà a Napoli? “Se vincerà, si. Altrimenti tutto può succedere”.