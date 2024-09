Albarella: “Settimana tipo non sempre un vantaggio, la Juve dell’anno scorso ne è un esempio”

Il professor Eugenio Albarella, ex preparatore atletico di Juventus, Giappone ed Udinese, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli

Il professor Eugenio Albarella, ex preparatore atletico di Juventus, Giappone ed Udinese, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Avere la possibilità di poter diluire i carichi di lavoro nella settimana tipo non è sempre un vantaggio. bisogna tener presente che il Napoli è sempre stato abituato a fare le Coppe.

Sotto l’aspetto nervoso non sarà facile avere a disposizione la settimana tipo senza l’impegno infrasettimanale. La Juve nella scorsa stagione, come il Napoli aveva a disposizione la settimana tipo, per tutti doveva ammazzare il campionato, ed invece sappiamo com’è andata a finire. Conte vuole trasmettere ai suoi giocatori situazioni di grande sacrificio e stress. Sulle capacità di Conte non ho dubbi, poi sarà l’atleta ad adeguarsi alle nuove situazioni”.