Albertini: "Conte vulcanico, ma cosa sta succedendo? Non me l'aspettavo..."

Demetrio Albertini, un passato da centrocampista e un presente da presidente del settore tecnico della FIGC, ha parlato a margine della cerimonia di presentazione delle candidature al Gran Galà del Calcio AIC 2025, soffermandosi anche sul ritorno a Castel Volturno di Antonio Conte, dopo aver passato alcuni giorni - concordati in precedenza con il Napoli - lontano dai campi di allenamento e dalla squadra.

Ha detto Albertini, a proposito della toccata e fuga di Conte da Castel Volturno e se se la aspettava: "No. Sicuramente è un allenatore vulcanico, ma ormai ha tanti anni d'esperienza, anche a livello internazionale, e non riesco a capire cosa sia successo o cosa stia succedendo. Però piena fiducia ad Antonio, è tra gli allenatori straordinari del calcio mondiale".