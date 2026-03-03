Sky, Borghi: "Gol Lukaku: è passata la nottata. Ma il segno dei problemi di quest'anno rimarrà"

La rete in extremis di Big Rom è "vitale" secondo Stefano Borghi, che analizza l'importanza del successo degli azzurri contro il Verona

Stefano Borghi, giornalista Sky, tramite un video sul suo canale YouTube ha analizzato la partita degli azzurri contro l'Hellas Verona: "Il Napoli ha fatto una vittoria vitale: fosse arrivato un pareggio, un passaggio a vuoto al Bentegodi, il Napoli si sarebbe trovato non solo con una classifica pressante, ma anche con una situazione mentale ancora una volta appesantita. Mentre questo gol di Romelu Lukaku può dare la leggerezza, può dare la sensazione che la nottata è passata per il Napoli, anche se in questa stagione rimarrà il segno dei tanti problemi che abbiamo visto.

E questo segno secondo me si riflette sulla squadra, perché la partita poteva essere tranquilla per il Napoli che l'ha sbloccata subito con Hojlund. Hojlund rappresenta non solo un tassello per il presente, ma anche una grandissima operazione di mercato per il futuro. Però poi il Napoli non ha avuto la forza, la stabilità, lo status, per prendersela in mano questa partita. La gestione è stata blanda e l'Hellas ci ha messo del suo, in una situazione di classifica che pare irrecuperabile ha voluto provarci. E l'aveva recuperata, nell'unico episodio arbitrale che in caso di pareggio avrebbe potuto portare qualche polemica, perché il calcio d'angolo del gol dell'Hellas non doveva essere assegnato: c'era un fallo chiaro su Buongiorno. La mentalità e il cuore ci sono e questo va riconosciuto al gruppo squadra, ma le energie globali fisiche e soprattutto mentali adesso sono ridotte a causa di una stagione segnata da continue indisponibilità e forzature".