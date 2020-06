Albertini: "Serie A come Mondiali o Europei. Conteranno tanto due fattori"

Demetrio Albertini, Presidente Consiglio Direttivo FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il momento del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Finalmente si riparte col calcio giocato. La prima cosa era mettere in sicurezza il tutto, se si riparte è perche l'Italia sta un po meglio e ripartire col calcio rende felice tutti gli italiani. Il calcio riparte con tutte le precauzioni del caso. Sarà una competizione come i Mondiali o gli Europei, il recupero e la gestione degli infortuni sarà importante. La pandemia si sta ritirando, ma le città l'hanno vissuta diversamente. Bisogna stare in allerta, sperare che vada tutto bene. Il calcio vivrà una nuova era.

DECISIONI CONSIGLIO LEGA - "Il campionato è fatto di vittorie e di retrocessioni. Giusto che si mantenga questa linea. Alla fine della stagione, comunque vada, ci dovranno essere dei vincitori e degli sconfitti".

SQUADRE ALLA PARI - "Siamo un paese abituato agli alibi, partono tutti con le stesse difficoltà. Ci sono squadre che erano in scia positiva come il Napoli, ma non si può parlare di campionato falsato.

CHAMPIONS LEAGUE - "Tutto può succedere. Il calcio è lo sport di squadra dove si può ribaltare il pronostico. L'importante è che vengano decise le regole prima del campionato. L'Atalanta può non avere l'esperienza di arrivare fino alla fine della competizione".