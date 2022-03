Alberto Bigon: "Napoli-Milan dell'89 lo vincemmo nello spogliatoio, solo noi sappiamo cosa è successo"

"Senza dubbio la nostra vittoria in casa nel 1989 (3-0), decisiva perché su quella costruimmo lo scudetto"

TuttoNapoli.net

© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

"Senza dubbio la nostra vittoria in casa nel 1989 (3-0), decisiva perché su quella costruimmo lo scudetto". Alberto Bigon, tecnico del Napoli ai tempi del secondo scudetto azzurro, parla di quella sfida ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Me la ricordo bene perché nei momenti topici succedono cose importanti, e tra primo e secondo tempo sappiamo solo noi che eravamo nello spogliatoio che cosa è successo. Posso solo dire che in quei 15 minuti abbiamo vinto la partita: lì posso dire di essere stato bravo e capace a convincere i ragazzi, ed è andata come doveva andare".

Sulla sfida di domenica al Maradona - "Per quanto riguarda la squadra di Spalletti, bisognerebbe parlare di un Napoli con o senza Osimhen. La differenza la fa lui, fa giocare bene gli altri, li esalta con i suoi movimenti. Di là, Ibrahimovic al 100% è l’Osimhen del Milan. Ma devo dire che Pioli è proprio bravo: la sua squadra gioca bene anche dovendo cambiare tanti giocatori".