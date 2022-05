Alciato su Ancelotti: "Quando gli davano del bollito gli facevano il miglior complimento possibile"

Nel corso di 'Tutti Convocati' su Radio24, il giornalista di Amazon Prime Alessandro Alciato ha parlato dell'ex allenatore del Napoli.

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ieri è diventato il primo allenatore a vincere almeno un titolo nei primi cinque campionati europei. Nel corso di 'Tutti Convocati' su Radio24, il giornalista di Amazon Prime Alessandro Alciato ha parlato dell'ex allenatore del Napoli: "Quando gli davano del bollito gli facevano il miglior complimento possibile, perché Ancelotti ha un grande rispetto per il bollito. Anche a Torino quando gli davano del maiale si arrabbiava, perchè lo riteneva una mancanza di rispetto nei confronti del maiale.

Qualcuno dice che questa Liga non conti molto? Allora possiamo dire che conti tantissimo la semifinale di Champions, perchè nessuno avrebbe messo il Real Madrid tra le squadre in semifinale, anche perchè non aveva fatto chissà quale mercato in estate".