Alciato su Davide Ancelotti: "Primo nei corsi Uefa B e Uefa A e parla 5 lingue, ma quale raccomandato!"

In merito ad alcuni rumors degli ultimi giorni, il giornalista Sky e biografo di Carlo Ancelotti, Alessandro Alciato ha fornito alcune informazioni a proposito di Davide Ancelotti: "Laureato in Scienze Motorie con miglior tesi sperimentale dell’anno accademico. Corso allenatore Uefa B con il miglior voto (137/140). Due corsi Uefa A in Germania: primo in entrambi con 13/15. Parla italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo da collaboratore di Carlo Ancelotti ha celebrato una Champions League, una Coppa del Re, un Mondiale per Club, una Supercoppa Europea, due Supercoppe di Germania, una Bundesliga #raccomandatoachi?".