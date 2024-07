All. Anaune lancia la sfida: "Speriamo di fare due gol e subire il meno possibile"

Oggi su Radio CRC, nel corso della trasmissione “In Ritiro Con Te” è intervenuto l’allenatore dell’Anaune Val di Non, Cipriano Morano, in vista della partita contro il Napoli di domani alle 18:00: "Sono un po’ diviso, domani potrebbe farmi piacere prendere gol. Ogni anno, ogni amichevole, ogni estate: è sempre un’emozione affrontare il Napoli.

Sono di Torre Annunziata, ho vissuto lì e poi intorno ai 16 anni ho iniziato a girare per il calcio, fino ad arrivare qui. Domani si guarderà ad Antonio Conte: le sue idee, le sue formazioni, la difesa a 3, come sta lavorando, cosa vuole dalla squadra. Domani si sta sicuramente attenti a questo. Noi tifosi veniamo da un periodo di abitudine al solito gioco, quest’anno c’è aria di novità in tutto. È tutto da scoprire. Lo si è visto anche sul mercato. Gli altri anni quando si doveva aggiustare qualcosa, si operava sempre all’ultimo, invece quest’anno, grazie a Conte, la società si è messa a disposizione per inserire quelle pedine utili al nuovo gioco.

Spinazzola, se sta bene, è un grande giocatore, è un quinto e può stare sia a destra che a sinistra; con Rafa Marin e Buongiorno si lavora per una nuova difesa di qualità. È importante quindi lavorare fin da subito per assimilare tutti i meccanismi. Ho ancora alcuni giocatori in ferie, ma i ragazzi ogni anno aspettano questa partita, come me. È qualcosa di bellissimo, già dal ritrovo: venire al campo, guardare il riscaldamento del Napoli, sentire l’aria di Serie A, di un calcio diverso. È una bella sensazione. Poi inizia la partita e si cerca di fare il meglio e di subire il meno possibile. L’anno scorso abbiamo fatto un gol, speriamo di farne due. Quando abbiamo vinto lo scudetto ero a casa da solo sul divano ed ero in estasi, con la mia bandiera fuori al balcone. Mi sono goduto tutta la festa, è stata un’emozione strana, non ero abituato. Grazie allo scudetto mio figlio è passato dall’essere juventino a napoletano: quindi lo ricorderò a lungo. Speriamo che ci siano a breve altri traguardi da poter festeggiare, perché ce lo meritiamo".