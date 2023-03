Allegri contro DAZN: "Rabiot? Siete in malafede! Noi signori non facciamo polemiche", e riparla della Salernitana

Tante polemiche per il gol di Kostic. Max Allegri a Dazn ha commentato l'episodio del mano di Rabiot

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tante polemiche per il gol di Kostic. Max Allegri a Dazn ha commentato l'episodio del mano di Rabiot: "Non mi faccia arrabbiare, perché non parliamo della Salernitana? Le decisioni dell'arbitro vanno accettate. C'è il Var. All'andata con l'Inter ci hanno tolto un gol. Gli episodi vanno accettati nel bene e nel male come facciamo noi che in questo siamo signori.