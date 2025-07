Udinese, Kristensen elogia Neres: "Lui e Yildiz velocissimi, creano più pericoli di tutti"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione e odierna della Gazzetta dello Sport, il difensore dell'Udinese Thomas Kristensen si è soffermato anche sull'infortunio avuto nel corso della stagione scorsa: "Ho avuto dei problemi al flessore - ha commentato -. Per questo motivo la stagione cominciata è molto importante. Devo affrontarla nel migliore dei modi con la testa. Ho tre anni di contratto con l’Udinese, devo sempre farmi trovare al top. Un difensore modello? Facile indicare Van Dijk del Liverpool. A me piace molto. In Serie A? Bastoni dell'Inter. Zapata del Torino. È compatto, molto fisico, riesce a muoversi bene dentro l’area dove è fortissimo. Come attaccanti veloci, Yildiz della Juventus e Neres del Napoli sono quelli che creano i maggiori pericoli.

Bertola? È arrivato da poco e ha svolto un lavoro personalizzato. Quindi ancora non ho particolari elementi per giudicarlo. Come vivo a Udine? Bene, è una città calma, piccola, tranquilla. Io sto in centro. Mi piace viverla, andare a mangiare. Vado pazzo per il prosciutto San Daniele e per la pizza, ma la vostra lasagna è il top. La mia città in Danimarca, Aarhus è più grande. Lì ho una sorella più piccola e un fratello che gioca nella B danese come portiere nell’Esbjerg".