Allegri, l’amico Galeone: “Ti servono almeno 4 rinforzi, altrimenti addio Scudetto”

Giovanni Galeone, storico maestro e amico di Massimiliano Allegri, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport: "Caro Max, ti servono almeno quattro rinforzi. Sennò addio scudetto". "Il club deve accontentarlo Morata indispensabile, Bremer così non va bene. Si era partiti col botto. Io stesso mi sono detto: 'Quest’anno Max si diverte'. Poi però le cose hanno preso una brutta piega anche sul mercato. - continua Galeone -. Con Bremer la Juve ci ha perso nell’immediato. E poi siamo sempre lì: De Ligt era eccezionale a destra, ma faticava a sinistra e al suo posto è arrivato Bremer, che nel centro-sinistra non ci ha mai giocato. L’avete visto contro l’Atletico? Morata lo ha scherzato, al Torino certe figure non le aveva mai fatte. Kostic può facilitarti anche il passaggio al 4-4-2. Non è che basti lui a cambiare la squadra...Di sicuro un centrocampista d’ordine, più di Frattesi. Si parla di Paredes e andrebbe bene, anche perché Locatelli non è un regista. Può fare il mediano, l’interno, ma in mezzo nei tre non lo vedo bene. E poi un attaccante di sicuro...".