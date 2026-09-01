Allegri-Napoli, Viviano: “Non me l'aspettavo, va in controtendenza con le scelte di ADL”

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Emiliano Viviano commenta la scelta del Napoli di affidare la panchina ad Allegri e sottolinea le differenze rispetto alla filosofia di De Laurentiis

La scelta del Napoli di affidarsi a Massimiliano Allegri continua a far discutere. Emiliano Viviano, ex portiere di Fiorentina e Inter, ha commentato l’arrivo del tecnico ai microfoni di TuttoMercatoWeb. Per l’ex estremo difensore, si tratta di una decisione in controtendenza rispetto alle precedenti scelte di Aurelio De Laurentiis, ma che potrebbe avere una precisa logica.

La scelta di Allegri

Viviano ha dichiarato: “Non me l'aspettavo, va in controtendenza con quasi tutte le scelte di De Laurentiis, che cercava un calcio offensivo e quasi estetico. Allegri è un allenatore diverso, un grandissimo gestore di calciatori e ambiente. Forse il patron cercava uno che mettesse un po' di calma. Può risistemare tante situazioni create negli anni passati. Ma il campionato è competitivo, ci sono tante squadre forti, non c'è molto tempo per fare delle prove o per sperimentare. Bisogna fare punti”.