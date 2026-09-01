Bagni: "Fiducia in Allegri, ha vinto tanto! Napoli andrà minimo agli ottavi di Champions”

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Salvatore Bagni difende Massimiliano Allegri dalle critiche dopo la sconfitta del Napoli contro il Como e rilancia le ambizioni degli azzurri.

Il ko contro il Como non cambia le ambizioni del Napoli secondo Salvatore Bagni. L’ex centrocampista azzurro, intervistato da Il Mattino, difende Massimiliano Allegri dalle critiche e rilancia le possibilità della squadra, convinto che possa competere per lo Scudetto e giocarsi fino in fondo anche il percorso in Champions League.

Napoli da Scudetto e fiducia in Allegri

“Capisco dove si vuole arrivare, cioè al paragone con Conte. Con lui certi errori non si facevano, è vero, ma i giocatori sono incontentabili. De Bruyne ha detto che Conte non andava bene perché era troppo stressante, adesso vogliamo dire che Allegri è troppo morbido con i calciatori?”. Bagni torna poi sulla prestazione difensiva offerta contro il Como e indica un possibile rinforzo: “Va valutata con Badiashile. È fortissimo, se sta bene”.

Sul ruolo del Napoli nella corsa al titolo, l’ex azzurro è netto: “Per tornare al discorso delle prossime sfide, io non vedo gli azzurri inferiori né all'Inter né all'Arsenal. Il suo posto è nella lotta Scudetto”. E sull’eredità di Antonio Conte aggiunge: “I suoi progetti non durano più di due anni, quindi se non lo puoi assecondare devi voltare pagina. Ho fiducia in Allegri perché ha vinto tanto e una squadra come il Napoli può confermarla ad alti livelli”.

Infine, Bagni si sofferma sul sorteggio della Champions League e sulle prospettive europee degli azzurri: “Il sorteggio è stato favorevole, Max raggiungerà come minimo gli ottavi di finale. L'anno scorso? Fu sbagliata la partita di Copenaghen. Vincendo quella, il Napoli si sarebbe qualificato. Playoff? Secondo me no, diritti agli ottavi. Ci risentiamo a marzo”.