Zazzaroni: “Il Napoli aveva in pugno Gabriel Jesus! Leao-Galatasaray ha bloccato tutto…”

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Ivan Zazzaroni svela un retroscena sulla trattativa tra Napoli e Gabriel Jesus, spiegando perché l’attaccante brasiliano non sia approdato in azzurro.

Il Napoli aveva messo gli occhi su Gabriel Jesus e, secondo Ivan Zazzaroni, era riuscito anche a portarsi avanti nella trattativa. Il direttore del Corriere dello Sport, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha raccontato il retroscena legato all’attaccante brasiliano, che alla fine ha lasciato l’Arsenal per trasferirsi al Barcellona. A fare la differenza, secondo Zazzaroni, non sarebbe stata una questione economica, ma l’impossibilità per il Napoli di liberare uno spazio in rosa: “Il Napoli lo aveva in pugno da tempo perché l’agente di Gabriel Jesus, Branchini, è lo stesso che ha portato Allegri a Napoli. Il problema del Napoli è che non è riuscito a liberare il posto, perché non era neanche una questione economica, perché il Barcellona lo prende per 12 milioni”.

Il nodo Lang e la trattativa sfumata

Zazzaroni ha poi aggiunto ulteriori dettagli sulla situazione contrattuale del brasiliano: “Era l’ultimo anno di contratto con l’Arsenal, non voleva rinnovare, prendeva 8 milioni netti, era disposto ad abbassarsi notevolmente lo stipendio. Però il Napoli non ha mai avuto l’opportunità”.

Secondo il direttore del Corriere dello Sport, il quadro sarebbe diventato definitivo dopo un altro movimento di mercato, con il trasferimento di Rafael Leão al Galatasaray: “L’hai capito quando Leao è andato al Galatasaray, e quindi bloccando e chiudendo la porta a Lang. E in quel momento lì hai capito che la cosa era chiusa”.