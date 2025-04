Allenatore Primavera Empoli: "Marianucci? Sembrava presuntuoso, invece era personalità"

Alessandro Birindelli, allenatore della Primavera dell’Empoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conoscendo l’ambiente Napoli e conoscendo Conte non credo che l’ambiente Napoli abbia mollato, anzi credo che Conte farà tutto il possibile ed anche oltre affinchè la squadra lotti per lo scudetto fino all’ultima giornata. Empoli? Dall’inizio dell’anno, ha sempre cercato di avere un’identità precisa. In alcune circostante ci è riuscita, nell’ultimo periodo son venuti meno i risultati e se si segna poco è per i tanti infortuni. L’Empoli è una squadra che combatte e che prova a fare la sua partita, l’idea di D’Aversa è sempre quella di andare a far male.

Marianucci? Ha una prospettiva importante. Già anni fa, in Primavera, vedevo un calciatore importante. Ha tanta personalità, sembrava presunzione, ma era solo inesperienza. Si è affacciato in maniera importante al campionato di A fornendo prestazioni importanti non solo sotto l’aspetto dell’attenzione, ma soprattutto nella ricerca del pallone. Ha un gran calcio, una grande fisicità e superarlo è difficile nell’uno contro uno. Con tutti questi ingredienti non può che crescere ancora. Viene dal niente, tutto ciò che ha fatto e sta facendo se l’è meritato”.