Altafini: "Al Napoli c'è un precedente storico, accadde la stessa cosa con Maradona"

Jose Altafini, leggenda del calcio italiano, ha parlato a TV Play sui grandi temi riguardanti la Serie A ma anche le coppe europee.

TuttoNapoli.net

© foto di Lorenzo Marucci

Jose Altafini, leggenda del calcio italiano, ha parlato a TV Play sui grandi temi riguardanti la Serie A ma anche le coppe europee: "Io non guardo più il campionato italiano ma solo quello inglese. La partita di ieri sera Real Madrid-Manchester City è stata la dimostrazione di che cosa sia il calcio, non il tiki taka che fa venire l’acqua alle ginocchia. Calcio italiano? Non lo seguo più, un mio amico mi disse “siccome le donne belle non mi guardano, per ripicca non guardo le brutte”: questo per dire che voglio vedere solo le partite belle".

E al Napoli secondo lei cos'è successo? "Il Napoli ha un precedente storico, ovvero quando vinse il campionato con Maradona poteva essere una delle squadre più forti d’Europa ma la rosa si disfò del tutto. La stessa cosa è successa quest’anno perché non hanno comprato dei giocatori all’altezza di quelli che sono andati via. Ci può stare che qualcuno possa essere ceduto ma bisogna rimpiazzarli con altri giocatori giusti. Se viene ceduto Osimhen va benissimo, ma deve arrivare un sostituto di livello".