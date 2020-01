Altafini: "Battere la Juve per trovare le motivazioni per il Barcellona!"

Josè Altafini, ex attaccante, tra le altre, di Napoli e Juventus, parla, intervenuto a "Donne nel Pallone", della sfida di campionato di domenica tra partenopei e bianconeri al "San Paolo": "Il Napoli non è lo stesso dell’anno scorso e dell’inizio stagione, chiaramente è in un momento difficile. La Juventus viene da una serie di scudetti consecutivi e si è rinforzata di anno in anno. Nonostante questa premessa, però, redo che il Napoli abbia comunque le carte e la possibilità di battere la squadra di Sarri, se gli azzurri di Gattuso riescono a ritrovare pienamente se stessi e scendono in campo con convinzione, grinta e determinazione. Spero nella vittoria del Napoli, perché faccio il tifo per gli azzurri, soprattutto per rendere questa Serie A più divertente e coinvolgente. Questa vittoria potrebbe essere importante soprattutto in termini di classifica, conquistare i tre punti porterebbe il Napoli a risalire dal lato destro della classifica. E poi vincere aiuta a vincere ancor di più se vinci con una grande, prima in classifica come la Juventus. Sarebbe un bello slancio motivazionale per affrontare poi il Barcellona in Champions".