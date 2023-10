Altafini: "Juve? Mi danno del core 'ngrato, ma fu il Napoli che non volle tenermi"

José Altafini, ex azzurro, è tornato a parlare del suo passaggio alla Juventus ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

© foto di Federico De Luca

José Altafini, ex azzurro, è tornato a parlare del suo passaggio alla Juventus ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Io sono stato tacciato di cuore ingrato, ma io non volevo andare via da Napoli, è il Napoli che non mi ha tenuto. Nessuno mi disse niente e mi trasferii. Ormai è una cosa passata, non fa più male. Scudetto? Il campionato secondo me lo vincerà chi collezionerà più punti contro le piccole".