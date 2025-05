Podcast Jacobelli: "Impresa Inter che ora è a 138mln guadagnati dalla Champions"

Il direttore Xavier Jacobelli è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà. Ecco le sue parole:

Come commenta la partita dell'Inter di ieri sera?

"Quando si vincono partite così che ti consegnano alla storia del calcio internazionale, perché se ne parlerà per molto tempo di questa serata eccezionale, il premio va dato a tutti. Si è parlato di un Lautaro che ha rischiato di non giocarla, ma che è sceso in campo solo grazie solo alla sua straordinaria forza di volontà. Dobbiamo parlare della freddezza dal dischetto di Calhanoglu, della freddezza da attaccante di Acerbi, di Frattesi, un tuttocampista specializzato nel segnare gol pesanti, e poi di Sommer e delle sue parate, di Inzaghi, ma si deve parlare di tutti, anche dei tifosi. Con questa finale l'Inter ha portato a 138 mln di euro i soldi garantiti da questa coppa. I risultati sul campo si coniugano a una gestione dei conti ottimale. Credo che sia il caso di rimarcare che questo 4-3 al grande Barcellona non è solo un risultato eccezionale dell'Inter ma del calcio italiano. Il calcio italiano negli ultimi 4 anni ha sempre portato una squadra in finale nelle varie coppe. Vogliamo dirle certe cose o no? Nessuno minimizza i problemi del calcio italiano, ma è una dimostrazione questa di una vitalità eccezionale".