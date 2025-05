Meret: "Vi svelo le mie due parate più importanti di questa stagione"

Il portiere del Napoli Alex Meret ha parlato in esclusiva a Cronache di Napoli: "Scudetto? Stiamo lottando per un grande obiettivo. Siamo vicini, ci crediamo. Però adesso non dobbiamo mollare di un centimetro, perché basta poco per compromettere tutto. Arrivati a questo punto del campionato, sarebbe un vero peccato sciupare tutto. Però, ripeto, siamo concentrati al massimo per vincere lo scudetto. Dobbiamo essere consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà niente.

Parate decisive? Secondo me gli interventi che nell’economia del campionato hanno avuto un peso particolare sono stati quelli compiuti contro Yildiz nel successo interno contro la Juventus e il rigore parato a Gimenez, sempre al Maradona. Sono state due parate arrivate in due momenti chiave della stagione".