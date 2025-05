Criscitiello critica Flick: "E' il suo fallimento! Fase difensiva da pazzi al 93'!"

Michele Criscitiello commenta a Sportitalia la gara di San Siro e critica l'allenatore del Barcellona per come la squadra non ha difeso la vittoria: "Flick si lamenta dell'arbitro? E' l'alibi di un allenatore che ha perso la finale perché è pazzo, perché non sa fare la fase difensiva. Dopo che la recuperi da 2-0 a 2-3 tu l'hai persa, è inutile che parli dell'arbitro che tra l'altro non aveva dato rigore all'Inter che c'era e lo aveva dato al Barcellona che era fuori area. Vogliamo fare caos per il fallo di Dumfries? In quella situazione ci si mette lui perché non sa difendere un gol di vantaggio neppure al 93' quindi si riguardi un attimo la partita.

Poi per me quello non è fallo. Il calcio è un gioco di contatto. La verità è che Flick vuole nascondere il suo fallimento agli occhi di giocatori e società".