Altafini: "Osimhen sta al Napoli come Salah al Liverpool. Mi piace tantissimo"

José Altafini esalta Victor Osimhen nel corso di una intervista rilasciata al quotidiano 'Tuttosport'. "Mi piace tantissimo - ha detto -. Per me si tratta della vera forza del Napoli. Con le dovute proporzioni per me il nigeriano sta ai partenopei come Salah sta al Liverpool. E la sua importanza vale qualle di Mbappé per il Paris Saint-Germain. Un'assenza pesante per i campani".

Altafini ha anche parlato di Ibra, della sua importanza per questo Milan. Ma oggi non vede rossoneri e partenopei tra i favoriti per il titolo: "Credo che Inter e Atalanta si contenderanno il titolo. Speriamo però che Milan e Napoli, dopo domenica, non si facciano male. E restino in corsa per lo Scudetto".