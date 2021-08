Altafini punta su Osimhen: "Può andare oltre i 20 gol. C'è anche il Napoli al vertice"

L'ex attaccante tra le altre di Napoli e Juventus, Josè Altafini, intervenendo a Kiss Kiss Napoli è stato interrogato su Osimhen e non solo: "Victor Osimhen oltre i 20 gol? Certo, può arrivare a 25 gol, non è come Leao che è svogliato. Il nigeriano farà un grande campionato secondo me. Serie A? Dopo la Juventus, Inter e Milan c'è il Napoli con l'Atalanta".