Altafini: "Questo Napoli è più forte di quello di Maradona, Diego risolveva tutti i problemi"

TuttoNapoli.net

© foto di Lorenzo Marucci

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Josè Altafini, ex calciatore: “Le cose brutte le cancello quindi non ricordo quella gara contro l’Ajax! E’ stata una delle squadre più complete che ho affrontato, fare paragoni è brutto, ma quella era una macchina perfetta. Questo Napoli è più forte di quello di Maradona perché prima c’era Maradona che risolveva tutti i problemi, quella di oggi invece è una squadra completa. E’ un calcio più difficile da giocare, però i giocatori erano forti lo stesso. Penso che sia in grado di vincere lo scudetto. In casa mia si tifa solo Napoli, ma se gli azzurri vincessero lo scudetto, non so se sarei ben visto in città per i festeggiamenti. Andai via perché il Napoli non mi chiese di restare, poi mi chiamò la Juventus e accettai il passaggio".