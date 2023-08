Altafini: “Spalletti è bravo, ma l’Italia doveva puntare su Ancelotti o De Zerbi. Sul Napoli…”

José Altafini, grande ex del calcio internazionale, ha parlato a Radio Sportiva

TuttoNapoli.net

© foto di Lorenzo Marucci

José Altafini, grande ex del calcio internazionale, ha parlato a Radio Sportiva: “Sono rimasto impressionato dal Milan: non gioca più col gioco che faceva venire il latte alle ginocchia ma sembra una squadra inglese. Mi ha impressionato la Juventus, l'Inter è sempre forte e mi è piaciuto vedere anche il Napoli”.

Sui centravanti: “L'annata di Vlahovic è stata difficile ma non è un 9 da scartare. Passano periodi brutti ma ritornano, la classe è la classe. Osimhen si è confermato, Belotti ha giocato poco in passato ma ha ritrovato fiducia. Giroud? Può giocare 89 minuti male ma poi risolve la partita con una giocata”.

Sul gioco del Milan: “Basta col gioco del tic e toc. Hanno cambiato ma hanno 4-5 giocatori molto bravi e possono migliorare ancora. Il calcio è la cosa più semplice che c'è. Devi dire a Leao di non imitare Ronaldo, che punti la porta come fa Osimhen, che badi al sodo”.

Sulla Juventus: “La Juventus ha fatto bene a non vendere Vlahovic. E' giovane, ha passato un momento difficile ma è tornato. Quando nasci per fare gol, non lo dimentichi mai. Mi piace, secondo me se la giocherà per lo Scudetto con Inter, Milan e Napoli”.

Sul Napoli: “Ha un giocatore che fa la differenza, Osimhen. Lotta, non dorme sugli allori, va a prendere la palla, aiuta".

Sull'Italia “Spalletti è bravo, lo ha dimostrato. E' un uomo che sicuramente dà fiducia. Però la Nazionale doveva puntare su Ancelotti che invece andrà al Brasile. Altrimenti doveva puntare su De Zerbi come tecnico giovane. Ancelotti al Brasile? Mi è sembrato strano che il Brasile abbia preso un tecnico straniero. E' la prima volta che succede nella storia: Carlo è bravo, non si discute, ma resta da capire quanto conosce il calcio brasiliano”.