Altafini torna sull'etichetta di core 'ngrato: "Higuain è stato venduto alla Juve, non io..."

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Josè Altafini, ex calciatore, con un passato sia al Napoli che alla Juventus: “Non so come finirà Napoli-Juve, spero che vinca il Napoli. Core ingrato? Higuain è stato venduto alla Juve, non io. Sarri non è un traditore, penso che una persona non debba essere etichettata come traditrice. Quando si vuole andare via, bisogna andare via. Pelè è più forte di Maradona, è più forte di tutti ha segnato più di tutti, ha vinto più di tutti”.