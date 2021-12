Altobelli critico: “Napoli non è da scudetto. Numeri lo dicono: ci sono problemi in tutti i reparti”

Durante la trasmissione 'Il bello del calcio', in onda su Canale 8, è intervenuto l’ex giocatore di Inter e Juve, Alessandro Altobelli: “Nelle ultime 7 partite il Napoli ha fatto 8 punti contro i 19 di Atalanta e Inter e gli 11 del Milan. In 7 partite ha perso più di 10-11 punti nei confronti delle altre. Il Napoli era primo e adesso è quarto, è una squadra che segna meno di tutti e invece ha ancora una buona difesa. I numeri nel calcio parlano chiaro: non si tratta solo di sfortuna. Il gol preso dall’Empoli è sfortuna, ma siccome le partite soni tante evidentemente c’è qualcosa che non quadra. Il Napoli ha problemi in tutti i reparti: prende tanti gol e non segna. Il Napoli non è da scudetto, può puntare alla Champions”.