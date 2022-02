Altobelli insiste: "Osimhen ha segnato troppo poco, con più impegno può migliorare"

A “1 Football Club” su 1 Station Radio è intervenuto Alessandro ‘Spillo’ Altobelli, ex centravanti dell'Inter: "Vlahovic oppure Osimhen? Sono due attaccanti forti, secondo me Osimhen potrebbe fare molto di più. Vlahovic ha segnato 18 gol, Osimhen 6, ma secondo me con più impegno del nigeriano può migliorare molto di più, perché ha dimostrato di avere grandi qualità".