Altobelli sull'Inter: "Il Triplete per loro è una magnifica ossessione"

vedi letture

Nel suo intervento ai microfoni di Libero, Spillo Altobelli commenta così il derby di Coppa Italia: "È sempre una sfida fine a se stessa e quella di stasera ancor più affascinante: chi vince va in finale. L'Inter è più forte? Impossibile fare pronostici: si riparte dall'1-1 dell'andata e non ci sono affatto favoriti. Non credete a chi dice che l'Inter ha più chance".

L'Inter subisce gol nei finali di partita: come mai?

"Ne ha persi con Parma, Udinese, Cagliari e a Bologna, dove lasciare punti è però comprensibile. Lì hanno perso Lazio e Milan e pareggiato Roma, Napoli e Atalanta. Non penso sia un problema di deconcentrazione, piuttosto di organizzazione".

Domanda delle cento pistole: il Triplete è utopia?

"Piuttosto una magnifica ossessione".