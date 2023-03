Altomare ricorda: "Maradona e Zola la mia fortuna, mi hanno insegnato tantissimo"

Così parla l’ex azzurro Luca Altomare alla trasmissione Legends – Ci vediamo a Napoli in onda su Canale 8

Così parla l’ex azzurro Luca Altomare alla trasmissione Legends – Ci vediamo a Napoli in onda su Canale 8: "Meret l'ho incontrato quando era alla Spal, si vedeva che era già un predestinato e che aveva una grande personalità. Penuria di talenti? Tutto inizia dalle scuole calcio, io per esempio mi occupo di progetti socio-educativi con l'AIC. Se un ragazzino lo porti subito in situazione diventa già più difficile ma partire da una base analitica agevoli il suo percorso", ha spiegato.“La mia più grande fortuna sono stati valori che Maradona mi ha trasferito. L'ho conosciuto da giovanissimo, lui e tutti gli altri mi hanno lasciato qualcosa di bello. C'era voglia di mettersi su una strada utile per gli obiettivi da raggiungere. Sono onorato e contento di aver avuto sulla mia strada questi compagni. Il mio percorso è stato fantastico, mi hanno insegnato tanto. Ricordo che una volta Zola mi chiamò dopo la partita per andare a farci un giro: un campione chiamava un ragazzo per passare una giornata insieme".