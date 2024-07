Altro che esterni, Spinazzola svela tutto: "Ronaldo e Rui Costa i miei idoli"

Il difensore del Napoli Leonardo Spinazzola è stato intervistato dal club azzurro sul canale Youtube e ha rivelato i suoi idoli: "La mia vita è iniziata sotto casa giocando a pallone, erano altri tempi, tutto il quartiere coi bambini giocavano insieme. Erano bei tempi. Ho iniziato a giocare a 5 anni alla Virtus Poligno, una piccola società a cento metri da casa fino ai 14 anni, poi sono andato a Siena e lì è iniziata un'altra vita senza genitori e amici. All'inizio è stata dura, sono cresciuto in fretta fino ai 17 anni quando sono andato in Primavera alla Juve per due anni e poi ho iniziato i miei giri in prestito per tutta Italia e ora sono qua.

Ero un bambino vivace, facevo ammattire mia madre, ma sempre sorridente, simpatico e tosto. Il mio idolo da piccolo è sempre stato Ronaldo il fenomeno, ogni giorno guardavo la stessa cassetta per provare a riproporre tutte le sue finte. Poi quando cresciuto ho seguito Rui Costa".