Alvino: "ADL desidera Dybala da anni, Spalletti ha già disegnato il suo ruolo"

Carlo Alvino ha aggiornato la situazione relativa a Dybala intervenendo a Kiss Kiss Napoli

Il giornalista Carlo Alvino ha aggiornato la situazione relativa a Dybala intervenendo a Kiss Kiss Napoli: "Spalletti ha disegnato il ruolo di Dybala in campo. Lo ha immaginato alle spalle di Osimhen come trequartista. Piace tanto, è un desiderio di De Laurentiis da anni. Per lui da argentino può essere un sogno giocare al Maradona".