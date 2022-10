Alvino: “ADL pensa di rivoluzionare il Maradona in caso di nuova convenzione”

Nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Carlo Alvino

Nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Carlo Alvino: “Il Napoli spera di rinnovare la concessione del Maradona con una convenzione che possa dare la gestione lunga dell’impianto di Fuorigrotta al club azzurro. Se ci fosse la possibilità di gestione del Maradona l’idea di De Laurentiis è quella di avere uno stadio per il calcio con l’abbassamento del terreno di gioco, senza la pista d’atletica e con l'avvicinamento delle tribune al campo. Al momento del rinnovo della convenzione, conoscendo la determinazione di De Laurentiis, io credo che il partito del ‘si può fare’ avrebbe maggiori consensi. Però serve una nuova convenzione, in questo momento. Chi pratica atletica leggera potrebbe essere tutelato in altri impianti nella città di Napoli”.