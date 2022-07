Alvino: “ADL torna domani in Italia, finora ha parlato con Ramadani e non con Koulibaly”

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Carlo Alvino

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Carlo Alvino: “Il Napoli era pronto a fare uno strappo alla regola per Koulibaly sia per accontentare Spalletti che per il livello e l’importanza del giocatore. De Laurentiis torna domani dall’America e finora ha parlato con Ramadani, non ancora con Koulibaly. Spalletti potrebbe avere la reazione peggiore in caso di addio di Koulibaly, la prenderebbe molto male”.