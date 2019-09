Alvino: "Ancelotti usato? Offesa assurda, basta! Questo veleno finirà per uccidere il Napoli"

Nel corso di Tv Luna, il giornalista Carlo Alvino ha replicato duramente ad un telespettatore che accusava pesantemente Ancelotti sul comunicato contro le istituzioni per il San Paolo: "E' un'offesa pazzesca per Ancelotti, un uomo di una statura morale enorme. Perché dovrebbe prestarsi a questo gioco? Ma poi quale gioco, per quali fini suoi o di ADL? Smettetela di andare dietro a questa inutile contrapposizione tra pro e contro ADL. Così vedremo presto la morte del Napoli. Così contribuite alla fine di questo bellissimo giocattolo. Non si può accettare di far passare Ancelotti come burattino, basta con questo veleno contro ADL. Per attaccare ADL finite solo per attaccare il Napoli".