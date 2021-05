Alvino assicura: "Il nuovo allenatore sarà comunicato entro fine maggio!"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, si è soffermato sul prossimo allenatore del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il nuovo allenatore non sarà comunicato ad inizio giugno, ci vorranno meno giorni. La comunicazione arriverà molto prima. Ricordo che quando De Laurentiis si accordò con Ancelotti, quest'ultimo firmò il contratto da Vancouver, per questo credo che i tempi siano molto stretti. A prescindere dal nome. Il presidente De Laurentiis non è tipo da aspettare eventi particolari o situazioni che vanno schiarendosi, è un decisionista".